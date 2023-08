Doppelter Hubschraubereinsatz nach Biker-Sturz in der Buckligen Welt

Mit zwei Verletzten endete eine Motorradfahrt in der Buckligen Welt am Sonntag. Ein 61-jähriger Mann aus dem Bezirk Wiener Neustadt fuhr gegen 11.45 Uhr mit einem Motorrad auf der Straße Linden/Holzerhöfen von Holzerhöfen kommend in Richtung Schlager-Straße bei Bromberg-Schlatten. Dabei kam er kurz vor der Kreuzung mit der Schlager-Straße aus bisher unbekannter Ursache zum Sturz.

Der 61-Jährige, sowie seine Mitfahrerin, eine 56-jährige Frau aus dem Bezirk Wiener Neustadt erlitten dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Die beiden Verletzten wurden nach notärztlicher Versorgung mit den Rettungshubschraubern Christophorus 3 und 9 in die Landeskliniken Baden und Wiener Neustadt geflogen.