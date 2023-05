Ein Kindergarten für Hunde mit fünf Sternen in Wiener Neustadt

Dogo Argentino „Wolke“ ist gerne da. Wenn das Frauerl arbeitsmäßig eingedeckt ist, springt „Marias Hundeplatzl“ ein. „Es ist wie ein zweite Familie für meinen Hund“, erklärt die Besitzerin. Seit fünf Jahren gibt es „Marias Hundeplatzl“ bei der West-Einfahrt der Stadt, rund 8.500 Quadratmeter stehen den Vierbeinern dort zur Verfügung. „Wir hatten über 500 Kundenkontakte, derzeit haben wir rund 150 Kunden, die uns regelmäßig aufsuchen“, erklärt Andreas Hönigmann.

Die Pensionsbetreuung ist mittlerweile in den Hintergrund gerückt, vor allem die Tagesbetreuung steht bei den Hundebesitzern hoch im Kurs. „Wie Kinder in den Kindergarten gebracht werden, kommen die Hunde eben zu uns“, sagt Andreas Hönigmann, maximal 30 Tiere können pro Tag betreut werden. „Natürlich gibt es hin und wieder auch Fälle, wo es nicht funktioniert – aber das ist eben so“, weiß Andreas Hönigmann. Das Angebot ist so gefragt, dass mittlerweile ein Aufnahmestopp besteht, derzeit gibt es eine lange Warteliste für regelmäßige Betreuung.

Auch Hundefreilaufzone der Stadt wird betreut

Apropos Betreuung: Maria und Andreas Hönigmann widmen sich seit neuestem auch der Betreuung der städtischen Hundefreilaufszone gleich nebenan. Dort soll ein neuer Spazierweg entstehen, dazu wird auch das Regelwerk erneuert bzw. strenger. Denn nicht alle Hundebesitzer und dessen Vierbeiner wissen sich in der Freilaufzone zu benehmen – in Zukunft sollen als äußerste Maßnahme auch Platzverweise ausgesprochen können.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.