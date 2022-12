„Grüner Kaffee“ mit Qualität aus wiener Neustadt

Schon der Großvater Ludwig Grüner handelte in seinem Innenstadt-Geschäft in der Langegasse mit Wein, Säften und Likören. Jetzt tritt Marie Grüner in seine Fußstapfen: Seit kurzem vertreibt die Wiener Neustädterin unter ihrem Namen ihren eigenen Kaffee. „Ich war immer schon Genussmensch, koche gerne und bin Kaffeeenthusiastin. Deswegen war es nur ein logischer Schritt, mich selbstständig zu machen“, erzählt Marie Grüner, die auch Barista ausbildet, der NÖN.

Geröstet wird im Vösendorfer „Röstraum“, verwendet werden nur die besten Bohnen, heraus kommt ein „Specialty Coffee“, der zwar seinen Preis, dafür aber auch Qualität hat. „Nur fünf Prozent der weltweiten Kaffeeernte sind Specialty Coffees“, sagt die Expertin.

Vorerst sind zwei Kaffeesorten erhältlich, dazu gibt es Kaffeekirschentee. „Der wird aus der Kaffeefrucht gewonnen und ist ebenfalls koffeinhältig“, erklärt Grüner.

Nach und nach sollen noch mehr Produkte hinzukommen, „mir schwebt etwa ein Espresso-Pfeffer vor oder ein Kaffee-Likör“, sagt die ehemalige SPÖ-Gemeinderätin. Mehr Infos sowie einen Web-Shop gibt es unter www.mariegrüner.com .

