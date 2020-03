Sibylle Haas baut um – und aus: Sie übernimmt den Stand der Buckligen Welt – Betreiber Erich Mandl von „Mandl‘s Ziegenhof“ will sich nach rund einem Jahr am Neustädter Hauptplatz wieder auf das Kerngeschäft in der Buckligen Welt konzentrieren.

Mit dem Start der Landesausstellung im vergangenen Jahr, bezog die Bucklige Welt den seit Beginn an regionalen Schmankerln gewidmeten Stand auf dem Marienmarkt. Der Stand und viele bisher am Bucklige Welt-Stand verkauften Produkte, werden nun in das erweiterte Gastro- und Produktkonzept von Sibylle Haas eingebunden.

„Ich brauchte mehr Platz und hatte keine Sitzgelegenheiten für meine Kunden“, begründet Sibylle Haas den Schritt. Das Geschäft laufe „hervorragend, deshalb ist es der richtige Zeitpunkt zu vergrößern.“

Neben der Vergrößerung der Küche am bereits bestehenden Standort, sollen im neuen Stand ein weiterer Verkaufsbereich für Kühlwaren sowie ein Gastrobereich für rund zwölf Personen im Stil eines Heurigen entstehen. Im Freibereich am Mittelgang des Marienmarktes werden in der warmen Jahreszeit ebenfalls Heurigenbänke in einem kleinen Gastgarten zum Verweilen einladen.

„Mit der Erweiterung des Angebotes und dem Gastgarten wird unser Hauptplatz weiter belebt und vor allem auch der Mittelgang des Marktes attraktiver gestaltet“, sagt Markt-Stadträtin Erika Buchinger (ÖVP).