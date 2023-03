Wiener Neustadt: Linauer verschwindet langsam aus dem Stadtbild

70 Jahre, nachdem Herta und Karl Linauer ihre Pachtbäckerei in Wiener Neustadt in Betrieb genommen haben, heißt es für die Neustädter nun langsam Abschied nehmen von einem lieb gewonnenen Namen: Mit Jahresbeginn sperrte die Café-Konditorei in der Pottendorfer Straße zu (die NÖN berichtete).

Die ehemalige Café-Konditorei Linauer in der Pottendorfer Straße. Foto: NÖN, Vanessa Maurer

Nun werden die Linauer-Filialen in der Stadt Schritt für Schritt zu Anker-Standorten. Bekanntlich wurde Linauer im Jahr 2018 zu einer hundertprozentigen Anker-Tochter; der Back-Riese ist aktuell dabei die Produktionsstätte in Lichtenwörth, die einst von Linauer aufgebaut wurde, zu erweitert.

Start mit Filiale im Ungarviertel

Den Anfang machte die Linauer-Filiale in der Lazarettgasse im Ungarviertel: Sie wurde bereits zu einer Anker-Filiale umdekoriert. Am Bahnhof ist von außen noch ein Linauer-Schild zu sehen, innen ist die Filiale von einem Anker-Standort kaum zu unterscheiden. In den kommenden Monaten soll die Umgestaltung für alle Standorte in der Stadt vollzogen werden. „Wann exakt die einzelnen Linauer-Filialen umgebaut werden, können wir mit heutigem Tag noch nicht im Detail sagen“, so Ankerbrot-Marketingleiterin Tina Schrettner gegenüber der NÖN.

Linauer-Filiale am Bahnhof Wiener Neustadt. Foto: NÖN, Mathias Schranz

Was steckt hinter dem „Re-Branding“? „Das Jahr 2022 war ein ganz besonderes für die Ankerbrot-Gruppe. Wir haben mit dem Ausbau unseres Standortes in Lichtenwörth begonnen. Gleichzeitig haben uns die extrem gestiegenen Kosten in allen Bereichen vor große Herausforderungen gestellt“, sagt Schrettner. Ressourcen und Synergien müssten genutzt werden: „Das schließt auch unsere Markenstrategie mit ein, die bisher auf zwei Marken aufgebaut war. Deshalb trägt die ,Linauer Backstube GmbH‘ seit Jänner 2023 den Namen ,Ankerbrot GmbH‘. Die Marke Linauer Backstube wird dann sukzessive durch die Marke ANKER ersetzt.“

„Immer ein Teil unserer Geschichte“

Ein Schritt, „den wir selbstverständlich auch in bestem Einvernehmen mit der Familie Linauer gesetzt haben und der uns trotzdem nicht leicht gefallen ist“, so Schrettner: „Tradition ist für Ankerbrot ein wichtiger Eckpunkt der Unternehmensphilosophie. Mehr als 65 Jahre Linauer haben das lokale Umfeld geprägt und werden auch immer ein wichtiger Teil unserer Geschichte in Lichtenwörth sein.“

Die Linauer-Filiale in der Purgleitnergasse wurde vor Jahren geschlossen - hier ist die Marke noch sichtbar. Foto: NÖN, Mathias Schranz

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.