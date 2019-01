Die Filiale der Bäckerei und Konditorei „Der Zagler“ in Markt Piesting ist seit 31. Dezember nach zwölf Jahren geschlossen. Dahinter stehen wirtschaftliche und personelle Gründe, so Bäcker- und Konditormeister Dietmar Zagler.

Der Hauptbetrieb in Wöllersdorf bleibt bestehen, von dort können nach wie vor frisches handgemachtes Gebäck sowie Konditorköstlichkeiten bestellt bzw. erworben werden. „Wir nehmen gerne jederzeit telefonisch Bestellungen entgegen und machen auch Auslieferungen“, so Dietmar Zagler.

Handwerk: Qualität statt Quantität

„Der Zagler“ hatte ursprünglich drei Standorte. Neben Sollenau ist nun auch der in Markt Piesting geschlossen. Beim Standort in Wöllersdorf werden derzeit drei Mitarbeiter beschäftigt. In Zukunft sei eine Verkleinerung und Spezialisierung geplant: „Wir spezialisieren uns auf Lieferkunden und verkleinern die Produktpalette.“ Ein Grund für diese Pläne sind sicher auch die großen Anbieter: „Mit den Preisen kann eine Bäckerei nicht mithalten.“

Im Gegensatz zu den großen Märkten wird beim „Zagler“ auf Qualität statt auf Quantität gesetzt: „Wir machen alles frisch, mit Eiern, Milch und Zucker, so wie früher.“ Statt Fertigmix und maschineller Ware wird das traditionelle Bäckerhandwerk groß geschrieben. Der Wöllersdorfer wollte schon immer Bäcker- und Konditormeister werden. Seit 2001 wird der Standort in Wöllersdorf in der Kirchengasse 19 betrieben. Das ehemalige Gasthaus wurde damals zu einer Bäckerei bzw. Café-Konditorei umgebaut. Neben dem Ladenverkauf wird sonntagvormittags auch Frühstück angeboten.