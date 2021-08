Am Donnerstag fand in Markt Piesting die gemeinsame Gesamtübung der Feuerwehren Markt Piesting und Dreistetten zum Thema „Wohnungsbrand“ statt. In einem Wohnhaus kam es aufgrund eines am Herd vergessenen Kochtopfes zu einer starken Rauchentwicklung und in weiterer Folge zu einem Brandausbruch, wobei sich noch 3 Personen im Inneren des Gebäudes aufhielten und dieses nicht mehr selbständig verlassen konnten.

Nachdem die beiden Atemschutztrupps der Feuerwehr Markt Piesting eine erste Brandbekämpfung vornahmen, zwei Personen sowie eine im Haus befindliche Gasflasche ins Freie gebracht haben, rettete der Atemschutztrupp Dreistetten die dritte Person und führte anschließend Nachlöscharbeiten durch. Abschließend wurde das Gebäude mittels Druckbelüfter rauchfrei gemacht. Nach rund eineinhalb Stunden konnte die Übung erfolgreich beendet werden.

Die Wehren bedanken sich beim Hauseigentümer für die Zurverfügungstellung des Objektes.

An der Übung teilgenommen haben:

Feuerwehr Markt Piesting mit KDTF, RLFA, TLFA, MTFA und 23 Mann

Feuerwehr Dreistetten mit TLFA und 7 Mann/Frau