Mehr als drei Jahrzehnte hat Gertrude Paradeisz den Piestingerhof geführt und auch selbst gekocht. Jetzt verabschiedet sich die Wirtin in die Pension und ein Nachfolger für das Haus ist bereits gefunden: Der Wiener Neustädter Unternehmer Jürgen Höfler hat das Wirtshaus übernommen.

Höfler ist auch in der Gastroszene kein Unbekannter: Er ist Besitzer des Café Bernhart in Wiener Neustadt und betreibt erfolgreich die Pizzeria zum Spitz in Seebenstein. Und genau dieses Konzept möchte Höfler auch in Markt Piesting umsetzen. Der Piestingerhof wird sich in den kommenden Monaten zu einem Pizzeria-Restaurant verwandeln und auch eine Pension mit neun Zimmern ist geplant.

Warum er das Wirtshaus gekauft hat? Höfler hat viele Freunde in Markt Piesting und war schon in seinen Jugendtagen im Betrieb zu Gast, als er noch Fußball gespielt hat. „Ich kenne den Piestingerhof schon lange“, sagt Höfler.

Eine Eröffnung des Pizzeria-Restaurants ist für Dezember geplant.