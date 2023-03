Rotkreuz-Urgestein Ferdinand Zodl feierte 100. Geburtstag

Eine Abordnung des Roten Kreuzes Niederösterreich hatte vor kurzem die Ehre, einem ganz besonderen Jubilar der Ortsstelle Markt Piesting zu gratulieren: Ferdinand Zodl sen. feierte seinen 100. Geburtstag. Dem langjährigen Rotkreuz-Mitarbeiter überbrachten Werner Kraut (Vizepräsident Rotes Kreuz Niederösterreich), Peter Beisteiner (Bezirksstellenleiter-Stellvertreter Wiener Neustadt), Bernhard Vlasek und Kurt Müllner (beide Ortsstelle Markt Piesting) die besten Glückwünsche sowie ein kleines Präsent.

In seiner fast 40-jährigen Tätigkeit beim Roten Kreuz darf er auf über 7.000 Einsätze im Rettungsdienst zurückblicken; zahlreiche Verdienst- & Ehrenzeichen zeugen von seinem Engagement aus Liebe zum Menschen. Diese langjährige Leidenschaft bleibt aber auch in Zukunft in der Familie vertreten: Seit etwa vier Jahren engagiert sich sein Enkel als Rettungssanitäter und Ausschussmitglied der Ortsstelle Markt Piesting für das Rote Kreuz und tritt dabei in die Fußstapfen des Großvaters.

