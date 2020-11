Unter dem Motto „So schön ist unser Lanzenkirchen“ hat die Marktgemeinde einen Fotowettbewerb ins Leben gerufen. „Gesucht wird die schönste Aufnahme von Zuhause, einem Gebäude, einem Detail oder der Landschaft in Lanzenkirchen“, heißt es seitens der Gemeinde in einer Aussendung. Jahreszeit oder Alter des Fotos würden keine Rolle spielen, wird betont.

Die Gewinner sollen durch eine Jury, bestehend aus den Lanzenkirchner Dorferneuerungsvereinen, ermittelt werden.

Wie kann man mitmachen? Einfach ein Foto per E-Mail an gemeinde@lanzenkirchen.gv.at, versehen mit den Kontaktdaten und dem Namen des Ortes, an dem das Bild aufgenommen wurde, schicken. Einsendeschluss ist der 30. April kommenden Jahres.