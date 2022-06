Wr. Neustadt: Ärzte für Zentrum gesucht

Werbung

Bis 2023 entsteht in der Martinsgasse das Projekt „St. Martins – Ärztezentrum und Wohnen 50+“. Zwölf Wohnungen und sechs Ordinationen werden gebaut. Derzeit läuft die Ausschreibung für Ärzte, die Interesse an einer Ordination haben. „Das neue Ärztezentrum wird sämtliche Bedürfnisse an eine moderne medizinische Infrastruktur erfüllen und so auch zur Belebung der Innenstadt beitragen“, sagt ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger.

Informationen für Interessenten: www.stadtfuersleben.at/kontakt

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.