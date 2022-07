Kampf gegen Versiegelung in Wiener Neustadt

Werbung

Ab Oktober diesen Jahres sollen in der Stadt – ausgenommen ist die Innenstadt – strengere Maßnahmen gegen die Bodenversiegelung gelten. In den Ausschüssen wurden die Weichen dafür bereits gelegt, das Paket soll dann in der nächsten Gemeinderatssitzung im September beschlossen werden.

Die Stadtregierung will damit vor allem dem großvolumigen Wohnbau in den Stadtvierteln einen Riegel vorschieben. In Zukunft soll die maximale Bauplatzgröße „nur“ noch 900m² betragen. Diese Größe darf beim Zusammenlegen von Grundstücken bzw. beim Teilen ab Oktober nicht mehr überschritten werden. Grundstücke, die bereits über 900m² groß sind, sind von dieser Regelung nicht betroffen.

„Großvolumige Bauvorhaben wie jenes in der Glockenheidegasse im Zehnerviertel können damit in Zukunft verhindert werden“, so ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger. Wiener Neustadt hat aufgrund der regen Bautätigkeit – die Stadt wächst um rund 700 Bewohner pro Jahr – bereits den Ruf einer „Betonstadt“. „Es stimmt zwar, dass viel gebaut wird, aber fast alles nur auf privaten Grundstücken. Das einzige öffetnliche Areal, was in den letzten Jahren auf Bauland umgewidmet wurde ist jenes am ehemaligen Stadion“, so der Stadtchef. Mit der neuen Regelung will man den Entwicklungen zumindest ein bisschen entgegentreten.

Neue Bäume werden bei Wohnbau Pflicht

Weiters beschlossen in dem Maßnahmenpaket wird die Pflanzung von Bäumen bei neuen Wohnbauten. So sind in Zukunft etwa ab 50 Wohneinheiten 15 Baum-Neupflanzugen auf öffentlichen Grund vorgeschrieben – aber nicht zwingend direkt beim neuen Wohnbau. Dazu wird ab eine Größe von 50 Wohneinheiten ein Gemeinschaftsgarten vorgeschrieben. Auch bei neuen Autoabstellplätzen bei Wohnbauten soll es in Zukunft neue Regelungen geben – alle Maßnahmen siehe Infobox unten. „Damit schieben wir einer willkürlichen Bodenversiegelung den Riegel vor, schützen das wertvolle Gut Boden und machen Wiener Neustadt nachhaltig und langfristig zur ‚Stadt fürs Leben‘“, so ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger, ÖVP-Infrastruktur-Stadtrat Franz Dinhobl und SPÖ-Umweltstadtrat Norbert Horvath.

Für die Grünen geht die Bodenschutz-Offensive in die richtige Richtung, allerdings gäbe es in den Plänen keine Bestrebungen Flächen wieder zu entsiegeln. Auch die Versiegelung durch Gewerbegebiete werde nicht mitgedacht, so Grüne-Chefin Selina Prünster, „Wohnbauprojekte auf der grünen Wiese wie etwa in der Aspanger Zeile sind ebenfalls nicht inkludiert“, so Prünster. Dass weniger verpflichtende Parkplätzen beim Neubau errichtet werden und diese versickerungsfähig sein müssen, sei eine Forderung der Grünen. „Ein entschlossener Einsatz für unseren Boden und damit der Klimakrise entgegenzuwirken sieht anders aus, so Prünster.

