Wr. Neustädter Start Up: Kartenspiel mit Biene Maja

Mit einem neuen Kartenspiel will ein Wiener Neustädter Start-Up Unternehmen den Spielemarkt aufmischen. Hinter der Firma „Matoga“ stecken Marina und Magdalena Pachinger sowie Tobias Seewald und Martin Paar. Aus vielen gemeinsamen Spieleabenden entstand die Idee, selbst ein Kartenspiel zu entwickeln, was jetzt in die Tat umgesetzt wurde. Seit September ist „UnderBEEt them“ auf dem Markt.

Ziel des Spiels ist es, den niedrigsten Kartenwert zu erzielen. Gefordert sind nicht nur das Gedächtnis, sondern auch Geschick. „Wir haben das Spiel schon länger privat gespielt, die Regeln verfeinert und ein Kartenspiel für alle daraus entwickelt. Auch das Design haben wir selbst entworfen“, erklärt Marina Pachinger bei einem Besuch in der NÖN-Redaktion.

Tiere sollen unterstützt werden

Dass die Biene die Hauptrolle spielt, ist kein Zufall: Pro verkauftem Kartenspiel geht ein Betrag an eine gemeinnützige Organisation, die zum Artenschutz beiträgt. Zudem gibt es in jeder Kartenpackung auch Blumensamen für den Garten. „Wir setzen in unserem Privatleben auch sehr auf Nachhaltigkeit, deswegen war uns dieser Aspekt wichtig – es gibt zum Beispiel auch keine Plastikverpackung“, erklären Tobias Seewald und Marina Pachinger. Das Spiel selbst wird in Deutschland produziert und ist über die Homepage (www.matoga.at) für 15,95 Euro zu bestellen.

Noch sind die vier jungen Spielehersteller in anderen Berufen tätig, langfristig ist es jedoch das Ziel, von der Spieleentwicklung zu leben – weitere Gesellschaftsspiele sollen deswegen in den nächsten Monaten folgen.

Für NÖN-Leser werden zwei Kartenspiele verlost: Einfach ein Mail mit dem Kennwort „UnderBEEt them“ an redaktion.neutstadt@noen.at schicken.

