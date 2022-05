Wr. Neustädter Direktor Stachl: „Richtiger Schritt in die Normalität“

Werbung Zum Epaper! Anzeige Powerladys in der Region Wr. Neustadt und Neunkirchen

Rund 40.000 Maturanten stellten sich ihrer schriftlichen Reifeprüfung. 1.000 von ihnen kommen aus den Neustädter Schulen. Die NÖN fragte bei Schülern, aber auch Direktoren nach, wie ihre Bilanz ausfällt und welchen Stellenwert die mündliche Prüfung hat.

Nach zwei Corona-geprägten Jahren konnten die Schüler heuer wieder unter halbwegs normalen Bedingungen in die schriftlichen Prüfungen gehen. Völlig entspannt waren die meisten dann aber doch nicht. Denn die Vorbereitung war letztendlich doch eine andere, als man es von anderen Maturajahrgängen kannte.

„Das Distance-Learning ist auf keinen Fall mit ‚Face-to-Face‘-Unterricht zu vergleichen“, erklärt Marco Gayer, Schulsprecher des Bundesgymnasiums Zehnergasse. Um den Druck etwas zu nehmen, stand allen eine Zusatzzeit bei der Prüfung zur Verfügung, angenommen wurde diese aber kaum.

Marco Gayer, Schulsprecher des BG Zehnergasse. Foto: Foto zVg

„Angstfach“ war Mathematik

Den größten Respekt hatte man vor der Mathematik-Prüfung. Zur Freude von Maturanten und Pädagogen wurde das Niveau im Vergleich zum Vorjahr aber angepasst. „Langsam entwickelt sich die Mathematik-Matura in eine machbare Richtung“, so Karin Wallner, Professorin am BORG.

Generell gab es für die Schulen bei den Ergebnissen der schriftlichen Prüfungen keine Überraschungen. „Es ist sehr gut gelaufen. Wir haben nur wenige negative Beurteilungen. Und das, obwohl viele unserer Schüler vier Einzelklausuren haben“, sagt Martin Seitz, Schulleiter des BG Babenbergerring.

Ähnlich sieht das im Gymnasium Gröhrmühlgasse aus: „Ich bin im Großen und Ganzen zufrieden. Das ist allerdings mein erstes Jahr als Schulleiter, somit fehlen mit die Vergleiche. Sicher gibt es auch ein paar negative Ergebnisse, diese liegen aber in der Norm“, so Direktor Gerald Stachl.

Mündliche Matura als wichtiges Element

Ein „Comeback“ feiert heuer die mündliche Reifeprüfung. Sehr zur Freude der Schulleiter, aber auch der Maturanten, wie der Schulsprecher des Bundesoberstufenrealgymnasiums (BORG) Thomas Ecker bestätigt: „Die mündliche Matura ist wichtig, genauso wie es die Präsentation der Vorwissenschaftlichen- oder Diplomarbeit ist. Sie ist eine tolle Erfahrung für das Berufsleben.“

Thomas Ecker, Schulsprecher des BORG. Foto: NOEN

Bei der Vorbereitung mussten die Maturanten im Vergleich zu einer „normalen“ mündlichen Reifeprüfung keine Abstriche machen, ganz im Gegenteil. In vielen Schulen schöpfte man das zusätzlich zur Verfügung gestellte Zeitkontingent zur Vorbereitung komplett aus.

„Andererseits haben wir aber auch die Themenbereiche, soweit es möglich war, gekürzt, um den Schülern etwas entgegenzukommen“, so Babenbergerring-Direktor Martin Seitz. Sein Amtskollege Gerald Stachl und er sehen die mündliche Matura als ein wichtiges Element der Reifeprüfung. Außerdem sei es ein „richtiger Schritt zurück in die Normalität“, wie Stachl betont.

