Wiener Neustadt: BRG eröffnet die Ballsaison

Vor über zwei Jahren hat in Wiener Neustadt der letzte Ball stattgefunden. Das BRG Gröhrmühlgasse macht jetzt den Anfang und eröffnet mit seinem Schulball unter dem Motto „American Dream“ die Ballsaison. Der Ball soll am 26. März im Sparkassensaal stattfinden.

Angelehnt an den amerikanischen Abschlussball soll die Veranstaltung möglichst kitschig und amerikanisch sein, es gibt etwa, ganz wie es sich in den USA gehört, eine Ball-Königin und ihren Gemahlen zu wählen. Musikalische Begleitung bieten die Band „Edelbitter“ und ein DJ. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Ball wird bereits seit Dezember geplant

Seit Dezember bereiten die Schüler des Gymnasiums vor und planen – stets im Ungewissen, ob ihr Ball stattfinden kann. „Wir wollten zumindest versuchen, etwas auf die Beine zu stellen, wenn es nicht stattfinden hätte können, hätten wir die Einnahmen durch die Karten im Vorverkauf trotzdem spenden können,“ sagt dazu ein Mitglied des Ballkomitees. Erst seit kurzem steht fest, dass die Corona-Regeln das Event zulassen.

Die Veranstalter kommen nun also ziemlich unter Druck, um dem Ball in der kurzen Zeit den letzten Schliff zu verpassen, freuen sich aber schon auf einen gelungenen Abend. „Wir hoffen auf guten Besuch, da es doch der erste Ball seit zwei Jahren ist.“ meint Ballkomitee-Mitglied Daniel Stachl. Für den Ball gilt eine 3G-Regel, um den Ball trotz Corona sicher zu machen. Vorverkauf und Tischreservierung mit E-Mail an Schulball@brg.at, Karten gibt es auch an der Abendkassa.

