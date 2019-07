Brennender Holzhaufen mitten im Wald .

Am Dienstag wurde die Feuerwehr Matzendorf zu einem Waldbrand alarmiert. Bereits bei der Anfahrt zeigte sich eine Säule aus Feuer und Rauch inmitten des Waldes. Beim Eintreffen am Einsatzort stand ein Haufen aus Holz zur Hackguterzeugung bereits in Vollbrand.