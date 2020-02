Eichelhäher und Grünfink – die Lage einiger Vogelarten ist laut Vogelschutzverband besorgniserregend. Die Ergebnisse nach der österreichweiten Vogelzählung im Jänner zeigen, dass allgemein ein Rückgang der Zahlen zu beobachten ist. Gegenläufig verhält es sich aber am Pecherpfad in Hölles.

Shutterstock/Piotr Krzesla

Vor sieben Jahren wurde dort von der Pecherpfad-Initiatorengruppe des Verschönerungsvereins ein Vogelschutzprojekt ins Leben gerufen. Projektleiter Ernst Schagl: „Der Bestand an Kleinvögeln am Waldrand hatte damals dramatisch abgenommen und es waren nur noch wenige zu sehen. Deshalb beschlossen wir, mit Futterstellen wieder Vögel anzusiedeln.“

Mit Erfolg, denn heuer verzeichnete die Vogelzählung einen neuen Rekord: Die Zahl der angesiedelten Kleinvögel hat sich seit 2013 vervierfacht. So seien etwa Kohlmeise, Kleiber, Buntspecht und Amsel seit dem Projekt wieder am Pecherpfad anzutreffen. Die Amseln waren in den letzten Jahren durch einen Virus an vielen Orten fast vollständig verschwunden. Leider ist die Anzahl von Eichelhäher und Grünfink auch hier gesunken.

„Bei einem Spaziergang entlang des Pecherpfades können die Kleinvögel beim Naschen beobachtet werden“, so Schagl.