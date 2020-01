Der alte Tiefbehälter beim Holzweg soll vitalisiert werden. Vorgesehen im Budget 2020 sind dafür Kosten in Höhe von rund 400.000 Euro. Bei der vergangenen Gemeinderatssitzung wurde dies beschlossen. SPÖ-Gemeinderat Harald Gestrab enthielt sich jedoch seiner Stimme: „Ich sehe keinen Grund darin, warum der stillgelegte Behälter vitalisiert werden soll und das so teuer ist.“ Laut ÖVP-Vizebürgermeister Leopold Schagl ist der Bedarf an einer unabhängigen Speicherkapazität von Wasser gerade zu den Spitzenzeiten im Sommer, groß. Der alte Behälter fasst insgesamt 250 Kubikmeter. „Das ist eine Vorsichtsmaßnahme, damit das Ortswasser auf guten Beinen steht“, sagt ÖVP-Bürgermeister Johann Grund.

Falls der 400 Kubikmeter Tiefbehälter in Hölles (Brunnengasse) Probleme macht, hätte man eine sichere Rücklage. „Ein weiterer Vorteil ist, dass der Behälter unmittelbar neben dem Brunnen steht“, weiß Vize Schagl. Es gäbe dort ein leichtes Gefälle, weshalb der Pumpendruck nicht so hoch sein müsse.

Wassermeister Anton Mannsberger hat die Sanierung des aus den Kriegsjahren stammenden Tiefbehälters empfohlen: „Das ist kostengünstiger als die Errichtung eines neuen Behälters.“ Was neu gemacht werden muss sind laut Mannsberger die oberste Schicht des Betons, die mit dem Wasser in Berührung kommt, und die Zuleitung zum Brunnen. Außerdem müsse die komplette Technik gemacht werden. Der Tiefbehälter wurde in den Kriegsjahren für das Lager dahinter errichtet, das dieser mit Wasser versorgt hatte. Seit Kriegsende war der Behälter nicht mehr in Verwendung.