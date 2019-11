Mehrere gelagerte Strohballen standen beim Eintreffen der Wehr bereits in Vollbrand. Pferde der direkt angrenzenden Koppel hatten sich selbstständig in Sicherheit bringen können. Aufgrund der hohen Brandlast wurden umgehend die Feuerwehren Hölles, Felixdorf, Sollenau und das Großtanklöschfahrzeug Wiener Neustadt nachalarmiert. Um das Löschwasser in der Erstphase zum Einsatzort transportieren zu können, wurde eine Zubringerleitung gelegt. Weiters wurde ein Tankwagenpendelverkehr eingerichtet.

Die Löscharbeiten konnten aufgrund der starken Rauchentwicklung teilweise nur unter schwerem Atemschutz durchgeführt werden. Um das brennende Stroh gezielt löschen zu können, wurden die Ballen mit einem Kran und einem Radlader aufgenommen und auf einer gesicherten Freifläche zerlegt und abgelöscht.

Gegen 4 Uhr konnte vom Einsatzleiter Brand Aus gegeben werden. Die Brandursache wird von der Polizei ermittelt. Verletzt wurde niemand. Bereits in der Vergangenheit mussten in diesem Gebiet immer wieder Brände, welche laut Polizei gelegt worden waren, gelöscht werden.