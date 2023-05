Fahrerkabinen aus Breitenau: „Geht nicht gibt’s nicht!

NÖN: Was machen Sie, was produzieren Sie bei MauserCABS in Breitenau?

Martin Mauser: Wir produzieren Fahrerkabinen für Nutzfahrzeuge, genauer gesagt für den Bereich „off-highway“. Das sind jene geländegängigen Fahrzeuge, deren zulässige Höchstgeschwindigkeit unter 100 km/h liegt – vom Kommunaltraktor bis zum Autokran. Wir sind sowohl für das Design als auch für die Produktion von Fahrerhäusern zuständig.

Die Marke MauserCABS ist in Österreich vor allem bei der älteren Bevölkerung bekannt, die uns noch aus unserer Pionier-Zeit als Erzeuger von Traktor-Fahrerkabinen kennt. Weniger bekannt ist hierzulande unsere 95-prozentige Exportquote. Davon betreffen 60 Prozent die EU und der Rest größtenteils die USA. Besondersin den USA ist unser Markenname in Fachkreisen sehr etabliert.

Was ist Ihre Firmenphilosophie als Familienunternehmen?

Mauser: Unser Motto ist: Geht nicht gibt’s nicht! Das bedeutet: Jedes Fahrerhaus muss den individuellen Anforderungen des Kunden entsprechen. Wie ausgefallen die Kundenwünsche auch sein mögen: Wir meistern alles. Außerdem ist es bei uns üblich, offen über jedes Thema zu reden. Das ist Teil unserer Philosophie und Unternehmenskultur. Als Familienunternehmen setzen wir auf Handschlagqualität und Hemdsärmeligkeit. Ich kenne alle Mitarbeiter persönlich und bin immer für sie da, wenn sie mit mir etwas besprechen wollen. Wir sind für unsere Leute da. Die Entscheidungswege sind kurz und schnell.

Wie viele Mitarbeitende haben Sie? Wie viel Umsatz hat MauserCABS 2022 gemacht?

Mauser: Wir haben derzeit 250 eigene Mitarbeitende und 60 ZeitarbeiterInnen. Der Umsatz beläuft sich auf 45 Millionen Euro.

Wie haben Sie es geschafft, trotz aller Krisen erfolgreich zu sein? Und was sind Ihre derzeitigen Herausforderungen?

Mauser: Unsere Sparte (Fahrerhäuser) ist in einer Nischensituation, denn Nutzfahrzeuge werden immer gebraucht. Es gibt in unserem Sektor immer Bereiche, die besonders gut funktionieren, auch in Krisenzeiten. Das hilft uns sehr. Derzeit verzeichnen wir vor allem in der Logistik eine hohe Nachfrage. Momentan boomen beispielsweise Staplertüren. Krisen gehen bei uns ganz selten zulasten der Mitarbeiter. Im Gegenteil: Wir haben eine sehr niedrige Personalfluktuation und möchten unser Produktionsteam gern erweitern.

Unsere Herausforderungen sind demnach der allerorts grassierende Facharbeitermangel und andererseits hohe Materialkosten. Wir finden derzeit zu wenige Facharbeiter mit entsprechender Ausbildung (Metallerfahrung). Die neuen Mitarbeiter sollten metalltechnisches Verständnis mitbringen und gewillt sein, im Schichtbetrieb zu arbeiten. Wir versuchen zurzeit, auf allen Wegen neue Mitarbeiter zu finden, aber es ist schwierig. Wir suchen Personal in allen Bereichen, nicht nur Metallfacharbeiter.

Bei uns sind vom technischen Arbeiter über die Arbeitsvorbereitung bis zum Einkauf alle herzlich willkommen. Wer an einem krisenfesten, langfristigen Job interessiert ist, möge sich bitte bewerben. Zu den Materialkosten für Blech und Stahl ist zu sagen, dass es nach den großen Preissteigerungen heuer zwar eine leichte Korrektur nach unten gab, aber die Preise jetzt schon wieder eine leichte Tendenz nach oben zeigen. Für mich sind die Gründe dafür nicht nachvollziehbar und die fehlende Unterstützung von den politischen Entscheidungsträgern bezüglich der hohen Auflagen für Industriebetriebe macht uns das Leben nicht leichter.

Gibt es eine spezielle Lehrlingsausbildung?

Mauser: Nein, gibt es nicht. Es gibt die normale Metallberufsausbildung. Die Berufssparte heißt Metalltechniker. Momentan bilden wir drei Lehrlinge aus, es könnten aber noch mehr sein.

Wagen wir einen Blick in die Zukunft: Wie geht es mit MauserCABS weiter?

Mauser: Wir bauen gerade eine neue Produktionshalle. Das ist ein sehr bedeutendes Ereignis für uns. Zum ersten Mal wird ein Roboter eine komplette Kabine schweißen – der gesamte Kabinenrahmen kommt aus der Maschine. Wir haben erkannt, dass in der Automatisierung unsere Zukunft liegt, nicht nur aus Gründen des Personalmangels, auch aus Platzgründen. Bisher war unser Maschinenpark auf maximal zwei Meter breite Kabinen ausgelegt. Mit der neuen Halle bzw. dem Roboter können wir nun erstmals Kabinen fertigen, die breiter sind als zwei Meter. Das ist für uns eine bedeutende Markterweiterung im Bereich große Kran-Fahrerhäuser.

Klimaschutz ist in aller Munde. Dazu möchte ich anmerken, dass unsere Kabinen besonders langlebig sind und daher auch nachhaltig, weil sie im Idealfall jahrzehntelang im Einsatz sind. Bei der Produktion bemühen wir uns, möglichst umweltschonend zu arbeiten. Wir haben riesige Photovoltaikanlagen auf den Produktionshallen. So produzieren wir zum Teil unseren Strom selbst und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz.

Im 64. Jahr unseres Bestehens haben wir heuer mit unserem neuen Führungsteam einen sehr ehrgeizigen Businessplan erarbeitet. Wachstum ist angesagt. Die Auftragsbücher sind voll und wenn sich bald neue MitarbeiterInnen fänden, wäre ich überglücklich. „Ein bisschen mehr geht noch“ ist mein persönliches Motto – auch in dieser Beziehung.

www.mauser-cabs.eu

