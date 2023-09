Wr. Neustädter Krebsbehandlungs- und Forschungszentrum wird erweitert

375.000 Menschen leben in Österreich mit einer Krebsdiagnose, 40.000 Neuerkrankungen kommen jedes Jahr hinzu. „Jeder von uns kennt leider jemanden, der von der schicksalshaften Prognose Krebs betroffen ist“, sagt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP). Gemeinsam müsse man Hoffnung geben im Kampf gegen den Krebs: „Alle Antworten auf die Fragen der Zukunft – ob Klimawandel, Künstliche Intelligenz oder Heilung von Krankheiten – liegen in der Wissenschaft und Forschung“, so Pernkopf.

Das Krebsbehandlungs- und Forschungszentrum MedAustron sei dabei „ein Schlüsselprojekt für heute und morgen. Hier wird geforsch und Hoffnung gegeben für viele Menschen und deren Angehörige.“ Seit einem Jahr ist MedAustron im Vollbetrieb mit drei Behandlungsräumen, die an einen Teilchenbeschleuniger angeschlossen sind. Rund 50 Patienten aus unterschiedlichsten Ländern werden in der Civitas Nova pro Tag behandelt, seit dem Start im Jahr 2016 waren es bislang 2.000 bei denen insgesamt 47.000 Bestrahlungen durchgeführt wurden.

Bürgermeister MedAustron-Aufsichtsratssvorsitzender Klaus Schneeberger, Ärztlicher Direktor Geschäftsführer Eugen B. Hug, kaufmännischer und technischer Geschäftsführer Ludwig Gold und Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf in einem Bestrahlungsraum bei der Demonstration einer Behandlung. Foto: Franz Baldauf

Unter den Patienten sind auch viele Kinder (bislang 300): „Zweijährige mit einem Hirntumor sind bei uns keine Seltenheit, hier geht es darum, mit der Präzision lebenslange schwerwiegende Folgen einer Bestrahlung zu vermeiden“, erklärt der Ärztliche Direktor Eugen B. Hug. Auch bei hochaggressiven Tumoren könne man dank der genauen Behandlung mehr Heilung schaffen, ohne die Nebenwirkungen zu erhöhen.

Die bisherigen Ergebnisse seien überaus positiv: So weise etwa eine spezifische Gruppe von Tumoren an der Schädelbasis drei Jahre nach Abschluss der Therapie eine lokale Kontrolle von 90 Prozent auf. Die Untersuchung der „finanziellen Toxizität der Therapie“ (u.a. Auswirkung auf die Erwerbsfähigkeit) zeige, dass Patienten nach Abschluss der Behandlung rasch sozial und finanziell Re-Integriert werden. Die Daten würden zeigen, „dass wir schwere Krebserkrankungen wirkungsvoll und sicher behandeln können und gleichzeitig die Lebensqualität unserer Patienten erhalten oder verbessern können“, so Hug.

„Aus dem Hoffnungsprojekt ist ein Leuchtturmprojekt geworden“, verwies Pernkopf auf die Entwicklung seit den Anfängen von MedAustron im Jahr 1997. Künftig soll der Leuchtturm noch heller strahlen – und dafür werden 48,5 Millionen Euro investiert. Im kommenden Jahr wird das Therapie-Angebot für Indikationsgruppen wie Pankreas (Bauchspeicheldrüse), Leber oder Lunge erweitert, ein eigenes Zentrum für die Behandlung von Augentumoren aufgebaut. Außerdem soll 2024 mit dem Bau eines neuen, vierten Bestrahlungsraums begonnen werden. Dieser wird mit einer kompakten Maschine für die Behandlung mit Protonen errichtet und ist damit unabhängig vom hochkomplexen Teilchenbeschleuniger. Der vierte Raum soll Mitte 2026 in Betrieb gehen, hier sollen 30 bis 35 Patienten pro Tag behandelt werden. Schon im Oktober beginnt die Erweiterung der Büro-Räumlichkeiten für die rund 300 Mitarbeiter.

„Die Strahlkraft MedAustrons reicht heute weit über Wiener Neustadt, Niederösterreich und Österreich hinaus und das Team unternimmt viele Anstrengungen, um dieses internationale Spitzenniveau langfristig zu sichern“, so MedAustron-Aufsichtsratsvorsitzender Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP): „In der Forschung mit Helium-Ionen sind wir weltweit an der Spitze – das zeigt wie qualitätsvoll die Mitarbeiter hier arbeiten.“