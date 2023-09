Bösendorfer-Brand: Enormer Kraftakt für die Freiwillige Feuerwehr

Der Brand bei der Klavierfabrik Bösendorfer Dienstagnacht hat die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt gefordert: Über neun Stunden waren die Mitglieder im Einsatz, erst kurz nach 8 Uhr am Mittwoch konnten die Floriani abrücken. „Wir mussten die brennbaren Materialien einzeln aus dem Gebäude bringen und ablöschen, das war viel Arbeit“, sagt Feuerwehrchef Christian Pfeiffer im Gespräch mit der NÖN. Bei dem Einsatz kam die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt an ihre Grenzen. „Ohne die Hilfe unserer Kollegen aus Weikersdorf, Lanzenkirchen und Katzelsdorf wäre es mehr als schwierig gewesen, den Einsatz zu bewältigen“, so Pfeiffer. Vor allem die personelle Belastung ist ein Thema, schließlich müssen fast alle Feuerwehrmitglieder am nächsten Tag in ihrem Brotberuf arbeiten.

Im Einsatz stand auch das Rote Kreuz: Insgesamt waren 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bezirksrettungskommandos Wiener Neustadt sowie der Rotkreuz-Bezirksstellen Wiener Neustadt, Neunkirchen und Sollenau-Felixdorf bei diesem Großbrand vor Ort. Für die medizinische Sicherheit der eingesetzten Feuerwehrkräfte blieben vier Fahrzeuge bis in die Morgenstunden vor Ort, um bei etwaigen Notfällen rasch helfen zu können.

Die Brandursache ist bisher noch nicht geklärt, das Gebäude (Archiv von Bösendorfer) ist ein Totalschaden. In der Klavierfabrik selbst wird trotz des Zwischenfalls weiter gearbeitet.