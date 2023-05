Wiener Neustädter Rathaus: Umbau und Wohnungen geplant

ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger will ein heißes Eisen angreifen: Die - schon oft angedachte - Rathaus-Sanierung. Geplant ist, einen Bauträger für das Jahrhundertprojekt zu finden. Der soll für die Stadt die Sanierung vornehmen und gleichzeitig ein Baurecht für Wohnungen im Rathaus bekommen - unter anderem soll das Dachgeschoß ausgebaut werden. „Nur so können wir den Umbau auch finanziell stemmen“, sagt der Stadtchef im Gespräch mit der NÖN. Gleichzeitig betont Schneeberger: „Das Rathaus bleibt aber im Besitz der Stadt und wird sicher nicht verkauft.“ Dass die Sanierung kostspielig wird, steht außer Zweifel - gerechnet wird mit Kosten im zweistelligen Millionenbereich.

Die engen, verwinkelten Gänge im Rathaus sind nicht mehr zeitgemäß. Foto: NÖN Wiener Neustadt, Schranz

Derzeit arbeite ein Team rund um Baudirektor Manfred Korzil an einem Gesamtkonzept, „wir stehen aber noch ganz am Anfang“, betont der Stadtchef, mit einer Ausschreibung für das Projekt wird deswegen erst im nächsten Sommer gerechnet. Der Umbau des historischen Bauwerks am Hauptplatz - 1401 erstmals urkundlich als Stadtgericht erwähnt - sei höchst notwendig, so Schneeberger. Das „desolate Haus“ sei weder behindertengerecht (es gibt keinen Aufzug) noch sei es für die Mitarbeiter angenehm zu arbeiten, etwa was Heizung und Wärmeisolierung betrifft. Auch die Gänge seien eines Wiener Neustädter Rathauses unwürdig.

Das "Rössel" am Neustädter Hauptplatz Foto: NÖN, Philipp Hacker-Walton

Aufgrund des „Großen Ganzen“ liegt deswegen derzeit auch die Suche nach einem neuen Wirten für das „Gasthaus zum Weissen Rössel“ auf Eis, auch die Räumlichkeiten der ausgezogenen „Wollstube“ und des Optikers in der Brodtischgasse werden deswegen nicht wieder vermietet. „Wir brauchen ein Gesamtkonzept, kein Stückwerk, das Ziel ist der Gesamtumbau“, sagt Schneeberger, der als Vorbild die Sanierung des Sparkassengebäudes samt Sparkassensaal in der Neunkirchner Straße nennt.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.