Arbeitsreiche Tage für die FF Wiener Neustadt

Der Einsatzreigen begann am 12. März gleich für die Nachtbereitschaft: Um kurz vor 01:00 Uhr nachts wurden die fünf im Haus dienstmachenden ehrenamtlichen Kameraden auf die A2 Südautobahn Fahrtrichtung Wien zu einem vermuteten Pkw-Brand gerufen.

Am Einsatzort angekommen stellte der Fahrzeugkommandant bei der Erkundung fest, dass es sich tatsächlich um einen bereits vorbildlich gelöschten Fahrzeugbrand handelte. "Die vier Schwestern, die im Auto saßen, bemerkten weißen Rauch und Brandgeruch, blieben sofort stehen, packten ihre Sachen, öffneten die Motorhaube und gossen Wasser über den glosenden Bereich. Hätten die Damen nicht so vorbildlich reagiert, wäre das Fahrzeug wohl in Flammen aufgegangen", erklärt der Einsatzleiter Richard Berger.

Um 10:12 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr zu einem Dehnfugenbrand in die Schleppbahngasse gerufen. Das Gebäude wurde, da die Ausdehnung in der Anfangsphase nicht ganz klar war, im betroffenen Stiegenhausbereich evakuiert. Mit zwei speziellen "Löschnägeln", sogenannten "Fognails", wurde der Brand mit einem Wasser-Schaummittel-Gemisch gelöscht.

"Ein Dehnfugenbrand ist eine langwierige Sache, das Feuer kriecht tief in die Fuge. Es kann mit unseren Mitteln zwar gut erreicht werden, aber es muss mittels Wärmebildkamera ständig Nachschau gehalten werden", so Einsatzleiter und Kommandant, Branddirektor Christian Pfeiffer. Noch während die Kräfte beim Dehnfugenbrand zu Gange waren, wurde ein Brandmelderalarm in der Tiefgarage der Bahnhof-City gemeldet.

Als Notrufende auch eine starke Rauchentwicklung wahrnehmen wollten, wurde die Alarmstufe erhöht und - aufgrund des bereits laufenden Einsatzes - mittels Sirenenprogramm "FEUER" zusätzlich alarmiert, um alle Kräfte der Feuerwehr zu mobilisieren. "Ein Tiefgaragenbrand ist eine heikle Sache. Hier ist vor allem ein hoher Bedarf an Atemschutzgeräteträgern notwendig", weiß Pfeiffer. "Zum Glück hat sich dieser Alarm als Fehleinschätzung herausgestellt. Mehrere Brandmelder sind vermutlich aufgrund eines stark rauchenden Pkw in der Tiefgarage ausgelöst worden. Deshalb konnten einige Kräfte wieder heimfahren und andere sich wieder dem Dehnfugenbrand widmen."

Auch den späten Abend konnten die Feuerwehrmitglieder nicht genießen. Um kurz nach 18 Uhr wurden durch den starken Wind abgebrochene Äste von einem Fichtenbaum gemeldet, welche von einem Grundstück in der Fasangasse auf ein Nachbargrundstück zu fallen drohten. Eine Fachfirma wurde hinzugezogen und die Feuerwehr unterstützte wegen Gefahr in Verzug mit der Drehleiter. Kaum eingerückt mussten die mittlerweile für die Nachtbereitschaft eingeteilten Mitglieder gleich wieder ausrücken: Ein Brand in einem Garten wurde in der Lichtenwörtherstraße von Passanten gemeldet.

Die eintreffende Mannschaft stellte fest, dass ein Anrainer Grünschnitt in einer Tonne und auch neben dieser verbrannte. Da der Mann sich, trotz des Hinweises auf das Luftreinhaltegesetz und das NÖ Feuerwehrgesetz, unverständlich und unkooperativ zeigte, wurde die Exekutive zur Unterstützung hinzugezogen. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr rasch abgelöscht und die Beamten der Exekutive belehrten den Mann.

Der letzte Einsatz hätte durchaus ebenfalls Potenzial gehabt, einen Großalarm auszulösen: Die Meldung am Notruf war ein abgerissener Schlauch einer Zapfsäule an einer Tankstelle an der Puchbergerstraße. Treibstoff soll unkontrolliert aus der Zapfsäule sprudeln. Die Nachtbereitschaft rückte aus und rüstete sich bereits bei der Anfahrt zur Sicherheit mit Atemschutz aus. Beim Eintreffen stellte der Fahrzeugkommandant fest, dass es sich lediglich um eine größere Menge an ausgetretenem Kraftstoff handelte. Diese wurde mittels Bindemittel gebunden und die Feuerwehr konnte wieder einrücken.

Klein-Lkw steckt in "Mauseloch"

Am 14. März mussten die Florianis zur Unterführung in der Pöckgasse - eine beliebte Abkürzung - ausrücken. Ein Klein-Lkw hatte sich dorthin verirrt.

Der Lenker wollte seinen geliehenen Klein-Lkw durch die Südbahnunterführung der Pöckgasse lenken. Die Fahrerkabine passte zwar noch in die Unterführung, allerdings wurde die Rechnung ohne den Aufbau gemacht. Die Feuerwehr rückte mit dem schweren Rüstfahrzeug aus und zog den Klein-Lkw aus dem "Mauseloch".

Die Südbahn musste derweilen gesperrt werden. "Bei noch so kleinen Zwischenfällen auf einer Brücke der Bahn muss der Schienenverkehr gesperrt werden, bis ein Brückenmeister die Strecke wieder freigibt", so Branddirektor Christian Pfeiffer. Der Bahnverkehr konnte aber rasch wieder aufgenommen werden. Der Einsatz der Feuerwehr war in wenigen Minuten beendet.

