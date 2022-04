Fahrt mit Schüssen und gestohlenem Auto

Werbung Modellbautage Anzeige Der größte Spaß mit kleinen Modellen

Die Aufregung bei einer St. Pöltner Familie am Osterwochenende war groß: Während die Familie Ostereier suchte, wurde ihre Auto gestohlen. Am Ostermontag tauchte der VW-Sharan in Wiener Neustadt wieder auf. Nahe dem Spital wurden am Morgen Schüsse aus dem Auto abgegeben, wenig später wurde das Auto im Zusammenhang mit einem Tankbetrug bei der Jet-Tankstelle in der Puchbergerstraße gemeldet. Die Spritztour war dann aber in Muthmannsdorf nach einem Unfall vorbei, die Autodiebe flüchteten zunächst, konnten dann aber von der Polizei festgenommen werden.

Laut NÖN-Informationen dürfte es sich dabei um sechs vorwiegend Jugendliche handeln, die teilweise unter Drogeneinfluss standen. Warum sie die Tat begingen, ist derzeit nicht bekannt, das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

