Duo bei Einbruch in Katzeldorf von Polizei festgenommen

Seit 2016 soll ein Duo zahlreiche Einbruchsdiebstähle in Wohnhäuser in Niederösterreich und dem Burgenland verübt haben. Polizeiangaben zufolge ließen die Männer im Alter von 41 und 50 Jahren Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von 195.500 Euro mitgehen. Die beiden aus Nordmazedonien stammenden Beschuldigten, die die Aussage verweigerten, wurden festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

Aufgeflogen war das Gespann nach einem Einbruchsdiebstahl in einem Wohnhaus in Katzelsdorf (Bezirk Wiener Neustadt), wo sie gleich mehrmals in Häuser eingebrochen haben sollen. Die Beschuldigten wurden am 11. November des Vorjahres in Wien in Gewahrsam genommen. Bei Wohnungs- und Fahrzeugdurchsuchgen wurden Diebesgut, gefälschte Dokumente und auch Tatwerkzeug sichergestellt. Der durch das Duo angerichtete Sachschaden wurde mit 37.800 Euro beziffert.

Auf die Kappe der Männer gehen laut Landespolizeidirektion Niederösterreich elf vollendete und sechs versuchte Einbruchsdiebstähle in Wohnhäuser. Hinzu kommen demnach ein ebensolcher krimineller Akt in einem Gartenhaus sowie eine Sachbeschädigung in Bad Sauerbrunn (Bezirk Mattersburg).

