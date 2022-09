Felixdorf/Matzendorf-Hölles: Neue Direktorin für Volksschule

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Sonja Schärf-Stangl verlässt nach zwei Jahren als Schulleiterin die Volksschule und wechselt in Richtung Bildungsdirektion. „Ich freue mich schon auf die neuen Herausforderungen“, so Schärf-Stangl. Nachfolgerin ist überraschenderweise Martina Swoboda, die bisher die Leitung der Volksschule in Matzendorf-Hölles inne hatte und nun zwei Schulen gleichzeitig betreut. „Mehrfachbetreuung ist keine Seltenheit mehr“, erklärt Heinz Kerschbaumer, Abteilungsleiter der Bildungsdirektion 6 in Wiener Neustadt.

Swoboda freut sich über die Aufgabe und sieht darin eigentlich eine neue Chance: „Ich bin mit der Situation sehr glücklich und freue mich darüber, dass ich mich nicht für eine Schule entscheiden musste und mir so die Entscheidung abgenommen worden ist.“ Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Matzendorf-Hölles sei immer eine sehr gute gewesen und auch in Felixdorf sei sie herzlich willkommen geheißen worden. „Das stimmt mich sehr positiv. Die Leitung beider Schulen gleichzeitig ist dadurch einfacher und gut kombinierbar“, so Swoboda.

Neben der neuen Schulleitung in Felixdorf, gibt es noch weitere Neuerungen. So wurde rechtzeitig zum Schulstart eine Kiss & Go-Station eingerichtet und die 5. Hortgruppe baulich fertiggestellt. „Es ist uns ein Anliegen, die große Nachfrage nach Hortbetreuungsplätzen bestmöglichst umzusetzen“, sagt SPÖ-Bürgermeister Walter Kahrer, „wir wünschen auf diesem Weg allen Schülern und Lehrkräften einen guten Start in das neue Schuljahr.“

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.