Musik statt Passionsspiel in Kirschlag

Werbung

Zweieinhalb Monate vor Beginn der Kirchschlager Passionsspiele gehörte die Bühne ganz der Volksmusik: In der Vorwoche gastierte Franz Posch mit der 174. Ausgabe von „Mei liabste Weis“ in der Passionsspielhalle.

Es war das erste Mal, dass er die Sendung in einer so großen Halle zur Aufführung brachte. Um trotzdem die Musikwünsche des Publikums aufnehmen zu können, unterstützte ihn dabei ORF NÖ-Moderatorin Nadja Mader.

Vier Gruppen standen auf der Bühne bereit, um ausgewählten Besuchern die gewünschte „liabste Weis“ zu spielen: Für Freunde der flotten Blasmusik die „siEbner Musi“, ganz feine Volksmusik bot die noch junge Gruppe „Windstreich Musikanten“ und das Gesangsduo Otto Piplics und Klaus Mally begeisterte stimmgewaltig mit humorvollen Liedern. Nicht zuletzt erfüllten auch die „KAKtussis“ aus dem Schneebergland Wünsche aus dem Publikum – darunter die anwesenden Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), die das Lied „Schön ist der Ledigstand“ hören wollte.

In einem weiteren Teil der Sendung stellte Franz Posch die kulinarischen Schmankerln sowie die landschaftlichen Schönheiten der Buckligen Welt vor. Schon Wochen zuvor hatte er dafür einen Streifzug auf zwei Rädern durch die Bucklige Welt unternommen. Das Ergebnis präsentierte er in mehreren Filmabschnitten. Deren Werbewert sollen auch die Kosten rechtfertigen, die überbleiben. „Sie halten sich aber in Grenzen. Ich glaube, dass es sich touristisch sehr gut auswirkt, weil die Leute gesehen haben, dass es bei uns wunderschön ist“, so Bürgermeister Josef Freiler (ÖVP).

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.