Lichtenwörther Sängerin Viki Weiß mit Song auf CD

Der Untertitel des Albums „Mein Lied für Niederösterreich“ spricht Bände: „Zwölf Liedermacher und ihre Liebe zur Heimat“ hatten im Vorjahr für den Wettbewerb der Kultur.Region.Niederösterreich ihre Liebeserklärungen an Niederösterreich gedichtet und komponiert. Mittlerweile haben die zwölf Finalistinnen und Finalisten ihre Lieder professionell aufgenommen, die sie nun mit der brandneuen CD im Bioweingut Geyerhof in Furth bei Göttweig präsentierten. Mit dabei: Viki Weiß aus Lichtenwörth. Mit dem Song „Wir stehn auf unser Land, gengan miteinand, gemeinsam Hand in Hand“ schaffte sie es auf die Scheibe.

Sängerin Viki Weiß mit Martin Lammerhuber und Landtagspräsident Karl Wilfing. Foto: Franz Gleiß

„Liedermacherinnen und Liedermacher legen in ihre Texte, in ihre Musik viel Gefühl, viel Herz und viel Seele rein. Sie sind Handwerker:innen der besonderen Art und regen zum Innehalten und Nachdenken an“, betonte Kultur.Region.Niederösterreich-Geschäftsführer Martin Lammerhuber. Von der musikalischen Vielfalt auf dem Sampler zeigte sich Landtagspräsident Karl Wilfing beeindruckt: „Ich bin dankbar für diese vielfältigen Beiträge, die allesamt eine Beflügelung des Geistes sind. Im Bereich der Kultur sind wir in Niederösterreich Spitzenklasse, und das ganz sicherlich dank der Breitenkultur: Eine Vielzahl der Kinder genießt eine Ausbildung an der Musikschule. Für jedes Talent in diesem Land gibt es die Möglichkeit, sich zu zeigen und aufzutreten. Wo wir helfen und fördern können, tun wir das aus Begeisterung.“ Die CD kann per Mail unter office@kulturregionnoe.at oder telefonisch unter 02742/90666-6137 bestellt werden. Digital sind die Songs auch auf den Streaming-Plattformen Apple Music, Spotify, Deezer und Amazon Music abrufbar.