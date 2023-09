Filmhelden & Comic-Stars neu im Fischapark Wiener Neustadt

Heute, Freitag, 8. September, eröffnete das „Merchversum“ im Obergeschoß des Einkaufszentrums seinen zweiten Standort neben der Filiale im „Huma Eleven“ in Wien. Im Merchversum wartet eine große Auswahl an Fanartikeln, Mangas, Comics und Anime-Figuren, dazu Smmelkarten von Pokemon, Disney Lorcana, Yu-Gi-Oh & Co. - und zahlreiche Funko Pop-Figuren.

Das Eröffnungswochenede wird von verkleideten Charakteren wie Dr. Strange, Elsa („Frozen“) sowie zwei Diablo-Cosplays und einem Cosplay-Contest im Geschäft begleitet.