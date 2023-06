Musikvideo-Dreh im Wiener Neustädter Stadttheater

„Life’s so perfect and I’m not”, ist die erste Zeile im Refrain von „Golden Shot“, der neuen Single, die der Songwriter Michael Paul am 16. Juni veröffentlicht hat. Die zweite Single des 23-jährigen Musikstudenten ist eine Folk-Pop Hymne, „irgendwo zwischen Bon Iver und dem frühen John Mayer“, wo der Indie-Newcomer auch mit dem „Gefühl des Nicht-genug-Seins“ kämpft.

Vergangene Woche wurde auch sein Musikvideo zum Song veröffentlicht das teilweise im Stadttheater Wiener Neustadt gedreht wurde.