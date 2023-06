„HIPPY“-Bildungsprogramm: Diplome für Neustädter Teilnehmer übergeben

Geschulte Hausbesucherinnen betreuen regelmäßig in verschiedenen Gemeinden Familien und geben ihnen Tipps und Anregungen, wie sie ihre Kinder – begleitend zum Kindergarten – selbst zu Hause fördern und auf die Schule vorbereiten können. Zum Ende des Schuljahres hin haben in Wiener Neustadt auch heuer wieder Familien mit Migrationshintergrund ihre Diplome für die erfolgreiche Teilnahme am Bildungsprogramm HIPPY (Home Instruction for Parents of Preschool Youngsters) erhalten.

"Die Förderung der Kinder schon vor Schuleintritt – vor allem die Förderung der deutschsprachlichen Kompetenzen – ist ganz wesentlich, denn davon profitieren am Ende die Kinder selbst wie auch die Pädagoginnen und Pädagogen und die Klassenkameraden. Auch wir als Stadt Wiener Neustadt setzen ja regelmäßig Maßnahmen in diesem Bereich, etwa mit den von Integrationsstadtrat Michael Schnedlitz initiierten Feriendeutschkursen, die auch heuer in Zusammenarbeit mit dem Verein Startklar stattfinden. Wir bedanken uns beim Verein 'KidsZone+more' für die wichtige Arbeit im Rahmen des HIPPY-Bildungsprogramms und gratulieren ganz herzlich jenen Familien, die das Programm heuer erfolgreich abgeschlossen haben“, so Familienstadträtin Erika Buchinger (ÖVP) und Gemeinderat Philipp Gerstenmayer (FPÖ).