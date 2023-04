„Concert in the dark“ begeisterte im Wiener Neustädter MÄX

Ein außergewöhnliches Konzertformat für Musikliebhaber: Das „Vision String Quartet“ aus Berlin präsentierte sein Programm „Concert in the dark“. Die Musiker spielten ihre Stücke komplett auswendig und das Konzert fand in absoluter Dunkelheit im MÄX statt.

Das Programm umfasste Schostakowitschs 8. Streichquartett sowie das Streichquartett in F-Dur von Maurice Ravel. Durch das Fehlen von visuellen Reizen wurde die Wahrnehmung der anderen Sinne gesteigert und das Musikerlebnis intensiver.

ÖVP-Stadtrat Franz Dinhobl ließ sich dieses Ereignis nicht entgehen, genauso wenig wie Karin Rettner und Marion Puritscher.

