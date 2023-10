121 Offiziere der MilAk in Wiener Neustadt die Truppe überstellt

So viele Berufs- und Milizoffiziere wurden schon lange nicht mehr überstellt: 121 Männer und Frauen wurden am Wochenende bei einem Festakt in der Militärakademie offiziell von der Truppe übernommen. Allgegenwärtig bei den Rednern war dabei der Krieg in der Ukraine. Durch die Krisen in Europa habe die Landesverteidigung wieder einen großen Stellenwert bekommen, meinte etwa Burg-Kommandant Karl Pronhagl.

Immerhin 16 Milliarden Euro werden in den nächsten 10 Jahren für das Bundesheer ausgegeben, ÖVP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner sprach von einem historischen Budget: "Von Mannesausrüstung, Nachrüstung unserer mechanisierten Truppe, über neue Lkw oder Luftfahrzeuge und Fliegerabwehr bis hin zu den geplanten Investitionen im Rahmen der European Sky Shield Initiative: Alle neuen und geplanten Investitionen in unsere Streitkräfte sind ohne Zweifel mit der Neutralität vereinbar", bekräftige die ÖVP-Politikerin. "Österreich ist und bleibt neutral. Aber die Neutralität alleine schützt uns nicht. Soldatinnen und Soldaten, das ist konkret Ihre Aufgabe." Sie verwies in ihrer Rede aber auch an die Einsätze des Bundesheeres bei den Hochwasserkatastrophen in der Steiermark und Kärnten, wofür es von ihr ein „Danke“ und von den Festgästen viel Applaus gab.

Bundespräsident Van der Bellen sprach in seiner Rede einen Stimmungsumschwung an. Es müsse "unser aller gemeinsames Anliegen" sein, die jahrelange "pessimistische Stimmung im Bundesheer zu überwinden und in einen Optimismus überzuleiten". Neues Gerät, angemessene Entlohnung und ein positives Berufsumfeld würden in Kombination mit motiviertem Personal zum Erfolg, zu einem Ausbau der Fähigkeiten führen. Auch Generalstabschef Rudolf Striedinger meinte zu den Leutnanten: „Nehmen sie den Geist, den sie an der Militärakademie vermittelt bekommen haben, mit in die Truppe!“

Der Anerkennungspreis der MilAk, „Pro Meritis“(„Für Verdienste“) ging heuer an ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger. Burg-Kommandant Karl Pronhagl bedankte sich damit für die jahrelange gute Zusammenarbeit, unter anderem die erst kürzlich statt gefundene Großübung im Stadtgebiet von Wiener Neustadt, „was keine Selbstverständlichkeit ist“, so Pronhagl.