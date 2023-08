Akademikerbataillon erhält neue Fahne bei Festakt am Hauptplatz

Am 15. Dezember 1983 wurde dem Akademikerbataillon zum 25-jährigen Jahrestags der Rückkehr der Offiziersausbildung von Enns nach Wiener Neustadt von dem damaligen Bürgermeister Hans Barwitzius eine Fahne gestiftet. Von da an, besitzt die Theresianische Militärakademie neben der Akademiefahne eine zweite Fahne. Nach 40 Jahren erhält das Akademikerbataillon nun eine neue Fahne. Am 4. September, um 19 Uhr findet anlässlich dessen ein Festakt am Hauptplatz statt, bei dem Bürgermeister Klaus Schneeberger in Anwesenheit von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner an Oberst Gerhard Fleischmann, Kommandant des Akademikerbataillons, eine neue Fahne übergeben wird.

Der Festakt beinhaltet die Segnung der Fahne, die Benagelung sowie die offizielle Übergabe der Fahne an die Körperschaft, in diesem Fall das Akademikerbataillon. Die Fahne erhält erst mit der Fahnenweihe ihre Kraft und Symbolwirkung und wird zum festen Bestandteil der Körperschaft. Bei der Benagelung schlagen ausgewählte Personen einen, mit ihrem Namen versehenen Nagel, auf den Fahnenstock ein. Der Tradition entsprechend spielt neben dem Stifter auch die Fahnenpatin eine entscheidende Rolle – diese Ehrenfunktion übernimmt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Im Anschluss an den Festakt zur Übergabe der Fahne wird durch die Militärmusik Burgenland der „Große österreichische Zapfenstreich“ aufgeführt. Anschließend lädt die Stadt zu einer Kostprobe aus der Feldküche.