Wiener Neustadt: Breites Angebot für Schüler

Die Militärakademie erweitert ihr Informationsangebot (vor allem) für Schulklassen. Zwischen der Daun-Kaserne und dem Seiteneingang zur Burg ist ein Container aufgestellt, in dem die Ausstellung „100 Jahre Verfassung“ zu besichtigen ist. „Die Grundwerte und Prinzipien der Verfassung müssen gekannt, aber vor allem gelebt werden“, sagte Christoph Grabenwarter, Präsident des Verfassungsgerichtshofes, bei der Präsentation am Montag in der MilAk mit Blick auf den Ukraine-Krieg.

Der Infopoint über die Bundesverfassung und den Verfassungsgerichtshof ist bis Mitte des Jahres täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Der Besuch ist kostenlos, eine Anmeldung unter milakoea@bmlv.gv.at erforderlich.

Neben dem Outdoor-Klassenzimmer „Park mit Klasse“ am Knollteich gibt es für Schüler und Kindergartenkinder eine neue Führung durch den Park: Bei der „Leutnant Luchs Park Ranger Tour“ führen Schüler der Handelsakademie für Führung und Sicherheit durch den Park und informieren zur Geschichte der MilAk sowie zur Tier- und Pflanzenwelt im Akademiepark. Terminvereinbarung unter bibiana.rydel@bhak-sicherheit-wrn.ac.at .

MilAk-Kommandant Karl Pronhagl kündigte zudem die Wiedereröffnung der Ausstellung „Von der Kaiserresidenz zur Offiziersschmiede“ an, die zur Landesausstellung 2019 geschaffen wurde und wegen Corona pausierte: „Ab April besteht wieder die Möglichkeit, die Burg im Rahmen von Führungen zu besichtigen.“

