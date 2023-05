Neustadt als Klima-Pionierstadt: Grüne sehen viele notwendige Projekte

Wiener Neustadt soll in Sachen Klimaschutz Pionierstadt werden: Wie berichtet, bewirbt sich die Stadt bei einem Kooperationsprojekt des Klimaschutzministeriums. Einen entsprechenden Beschluss hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung gefasst. Wird die Stadt Teil des Projekts, winken in den kommenden Jahren bis zu zwei Millionen Euro an Förderungen. „Dieses weitsichtige Projekt wurde von Bundesministerin Leonore Gewessler und dem Ministerium für Klimaschutz ins Leben gerufen und ist ein weiterer wichtiger Schritt, Klimaneutralität zu forcieren mit dem Fokus auf große Städte“, sagt Selina Prünster, Stadtparteichefin der Grünen.

Kooperation geplant Wiener Neustadt will beim Klimaschutz Vorbild werden

„Für Wiener Neustadt wird das kein einfacher Weg sein, aber ein dringend notwendiger. Umso mehr freut es mich, dass Wiener Neustadt sich für dieses Projekt bewirbt“, sagt Grünen-Stadträtin Selina Prünster: „Zwei Millionen Euro Investitionssumme kann Wiener Neustadt gut gebrauchen um Klimaschutz voranzutreiben und einen Beitrag gegen die Klimakrise zu leisten. Der Fokus der Pionierstadt liegt darauf, dass genügend Personal und somit ExpertInnen angestellt werden, welche Klimaschutzmaßnahmen in der Stadt vorantreiben. Auch wenn keine einzelnen Projekte gefördert werden, wird die Ausrichtung hin zu einer klimaneutralen Stadt forciert.“

Die Grünen fordern schon seit längerem ein eigenes Klima-Referat am Magistrat - dieses könnte die Stadt als Pionierstadt mit den entsprechenden Fördergeldern nun umsetzen. Und dann, so Grünen-Chefin Prünster, könnten einige Projekte umgesetzt werden, die in den vergangenen Jahren bereits in Aussicht gestellt wurden. „Die Umsetzung versprochener Projekte könnte sein: Entsiegelungsmaßnahmen, Schwammstadt, Maturantenwald, Umsetzung von Begegnungszonen, Umsetzung der Naturraumentwicklung Fohlenhof nach den ursprünglichen Vorschlägen des Ideenwettbewerbs, ein durchgängiges hochwertiges Radverkehrsnetz und die Prüfung aller Anträge im Gemeinderat auf Klimarelevanz“, sagt Prünster: „Wir Grüne fordern schon lange ein eigenes Klimareferat, das in Entscheidungen der Stadt eingebunden ist und diese auf Klimaverträglichkeit prüft. Dem ist nun der Weg bereitet.“

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.