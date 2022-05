"Maxi und die neue Stadt": Kinderbuch über Neustadt

Werbung

Im Rahmen des „Museumsfrühlings“ am Wochenende wurde das Kinderbuch „Maxi und die neue Stadt“ aus der ASAGAN-Mini-Serie präsentiert. Das Mini-Buch lässt junge Leser gemeinsam mit Maxi und Elli durch die Zeit reisen und viel entdecken. Die ASAGAN-Zeitreise-Büchlein zeichnen sich dadurch aus, dass wahre Geschichte in abenteuerlichen Geschichten erzählt wird und sie lassen Kinder Geschichte neu entdecken.

So findet sich im Buch Interessantes darüber, wie die ersten Holzstämme und Steine in Wiener Neustadt gesetzt wurden, Stadtmauern und Häuser aus dem Boden wuchsen und das große Scharlachrennen begann. Am Ende des Buches gibt es einen Lexikonteil, der auch die Frage beantwortet, wie viele Badewannen in den Wasserturm passen.

Umrahmt wurde die Präsentation von den „Donaupiraten aus ASAGAN“, die neben lustigen Geschichten auch viele rockig-mitreissende Songs im Gepäck hatten. Seit 2016 gibt es die ASAGAN-Buchreihe und das Buch über Wiener Neustadt ist die Nummer acht. Nachdem die Stadt ein „Einstiegswerk in die Geschichte“ wollte und eine Ausschreibung machte, wurde man sich mit Wolfgang Hartl und seinen ASAGAN-Kollegen einig. Hartl ist Grafikdesigner und wollte „etwas Hochwertiges für Kinder machen“. Für die Bücher werden deshalb zur Illustration 100 bis 500 Jahre alte Stiche verwendet. Gemeinsam mit Mia Kirsch verfasst er die ASAGAN-Geschichten, das Backbuch erhielt übrigens den Kinder- und Jugendbuchpreis im letzten Jahr, und die „Donaupiraten“ schreiben die Musik dazu.

Das Mini-Buch umfasst 32 Seiten, kostet 2,50 Euro und ist überall im Buchhandel erhältlich.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.