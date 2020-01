Ein Missgeschick zu Hause brachte Alt-Bürgermeisterin Traude Dierdorf (73) einen Spitalsaufenhalt ein: Dierdorf stolperte laut NÖN-Informationen über ein Fauteuil und stürzte.

Die Folgen waren gravierend: Oberschenkelhalsbruch samt Operation im Wiener Neustädter Krankenhaus, die übrigens ihr Schwiegersohn Georg Schmid durchführte.

Aus dem Umfeld der ehemaligen Bürgermeisterin hieß es am Wochenende auf NÖN-Anfrage: „Der Eingriff ist gut verlaufen, sie hat die Operation gut überstanden und befindet sich auf dem Weg der Besserung.“ In den nächsten Wochen wird ein Reha-Aufenthalt in Bad Erlach anstehen.