Zu dramatischen Szenen kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Lichtenwörth: Ein 26-jähriger Türke soll seine 26-jährige Frau über mehrere Stunden hinweg geschlagen und auch mit dem Messer am Oberarm verletzt haben. Das Martyrium dürfte die ganze Nacht gedauert haben.

Die Frau wurde am Mittwochmorgen ins Wiener Neustädter Krankenhaus eingeliefert, wo sie ambulant behandelt wurde. Die Stichverletzungen dürfte nicht so schwer sein, laut NÖN-Informationen dürfte sie von den Schlägen aber zahlreiche Hämatome am ganzen Körper haben.

Der Ehemann konnte von der Polizei im Wiener Neustädter Kriegsspital festgenommen werden, er war mit der Tochter nach der Tat zu seiner Schwester gefahren. Der Mann, er war nicht alkoholisiert, ließ sich widerstandlos festnehmen, die Tochter blieb unverletzt. Hintergrund für die Misshandlungen dürfte ein "Fremdgeh-Verdacht" des Mannes gegenüber seiner Frau gewesen sein.