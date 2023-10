Wiener Neustadt will StVO-Änderung für automatische Zufahrtskontrollen

Das große Vorbild heißt Italien: „In fast jeder italienischen Stadt gibt es eine ,Zone mit beschränktem Verkehr'“, sagt Harald Ludwig, Vizebürgermeister von St. Pölten und Vorsitzender des Verkehrsausschusses des Österreichischen Städtebundes. Er hofft, dass die italienische Lösung auch hierzulande bald Schule macht - und ist mit dieser Hoffnung nicht allein: 24 Städte in ganz Österreich fordern automatisierte Ein- und Zufahrtskontrollen nach italienischem Vorbild.

Mit dabei sind die Landeshauptstädte Wien, Graz, Salzburg, St. Pölten, Linz, Bregenz und Innsbruck sowie die Städte Baden bei Wien, Braunau, Bruck an der Mur, Korneuburg, Krems, Leoben, Leonding, Liezen, Lustenau, Murau, Ried im Innkreis, Strasshof an der Nordbahn, Villach, Voitsberg, Wiener Neudorf, Wolfsberg - und Wiener Neustadt.

Die Wiener Stadtregierung hat vor einem Jahr schon eine Machbarkeitsstudie und einen konkreten Vorschlag auf den Tisch gelegt: Demnach sollen in den Ersten Bezirk künftig nur noch Anrainer, Unternehmer, Taxis und Lieferanten ohne Beschränkung einfahren dürfen. Alle anderen müssen den Ersten Bezirk nach einer halben Stunde wieder verlassen - oder ihr Auto in einer Garage abstellen. Kontrolliert werden sollen die neuen Regeln mit Kameras, die die Kennzeichen erfassen und so etwa die Ein- und Ausfahrtszeit bzw. das vorgeschrieben Abstellen in einer Garage prüfen können.

Städtebund-Generalsekretär Thomas Weninger: „24 Städte in Österreich wollen aus Gründen der Verkehrssicherheit innerstädtische Bereiche auch tatsächlich von unberechtigten Kfz-Einfahrten freihalten. Automatisierte Ein- und Zufahrtskontrollen nach italienischem Vorbild sind geeignet und tauglich, um diesen Zweck zu erreichen. Jetzt warten 24 Städte auf eine StVO-Änderung, um damit auch die Mobilitätswende beschleunigen zu können.“

Die datenschutzrechtliche Vereinbarkeit wurde laut Weninger in einem Rechtsgutachten von Universitätsprofessor Nikolaus Forgó – beauftragt von Städtebund und Klimaschutzministerium – bereits vergangenem Sommer abgeklärt. Im Rechtsgutachten findet sich auch ein konkreter Gesetzesvorschlag, so Weninger weiter.

Wie der „Standard“ berichtet, hat das Verkehrsministerium unter der Leitung von Leonore Gewessler (Grüne) vor wenigen Tagen einen fertigen Entwurf für eine StVO-Änderung an den Koalitionspartner ÖVP übergeben.