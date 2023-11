Konzert mit Kammersänger Bo Skovhus in der Pfarrkirche Wiesmath

Dem örtlichen Gesangsverein war es gelungen, für diese Veranstaltung zwei bedeutende Künstler zu gewinnen. Sowohl der international wirkende Kammersänger Bo Skovhus, als auch der in Wien lebende Akkordeonist Nikola Djoric gaben in der akustisch hervorragenden Pfarrkirche Kostproben ihres Könnens. Der dänische Bariton Bo Skovhus hat zwar den Mittelpunkt seines künstlerischen Schaffens in Wien, aber er tritt genauso an den großen Opernhäusern in Europa, Amerika und Japan auf.

Kammersänger Bo Skovhus und Akkordeonist Nikola Djoric bei ihrem Auftritt. Foto: Franz Stangl

Begleitet wurde seine Stimme von dem Akkordeonisten Nikola Djoric, der bereits auf bedeutenden internationalen Konzertpodien seine musikalischen Fähigkeiten beweisen konnte. Gemeinsam mit den anderen Mitwirkenden, dem Wiesmather Gesangsverein in Harmonie mit Klavier- und Orgelklängen sowie dem Wiesmather Streicherensemble boten sie an diesem Abend eine Auswahl bekannter und bedeutender Lieder.