Unter dem Titel "Bloody Crown" beschäftigt sich Anna Maria Krassnigg im ersten Jahr ihrer Bespielung mit Königsdramen. Sie inszeniert Dürrenmatts "König Johann" und dramatisiert Olga Flors Roman "Die Königin ist tot".

Krassnigg setzt in Wiener Neustadt ihre am Thalhof in Reichenau begonnene Arbeit fort und will jeweils entlang eines zentralen Begriffs einen klassischen und einen zeitgenössischen Stoff auf die Bühne bringen und im Begleitprogramm (für das Wolfgang Müller-Funk verantwortlich ist) diskutieren lassen. Entlarvenden Geschichten über "Aufstieg und Fall der Herrschenden" wolle sie in den Kasematten "eine neue, pulsierende Agora verschaffen", wird die Theatermacherin in einer Aussendung zitiert.

"König Johann", eine selten gespielte Bearbeitung von Shakespeares "King John" durch Friedrich Dürrenmatt, ist für die Eröffnung am 5. März auch wegen seines Ortsbezugs gewählt worden - "hat doch das Lösegeld von Richard Löwenherz die Gründung der Stadt ermöglicht, und taucht sein Widersacher, der Herzog von Österreich, selbst im Stück auf. Eine rasante Einführung in die europäische Geschichte im Spiegel der Gegenwart."

Auf diese "schwarze Komödie voller Überraschungen und Absurditäten" folgt am 12. März die Premiere von Olga Flors "Die Königin ist tot". "Als Beichte einer zeitgenössischen Lady Macbeth, die sich keinen Fehler in der Verwaltung ihres Körpers und ihrer Gefühle leisten kann, verführt uns Olga Flor in ein dystopisches Universum der Schönen und Reichen, die über Leichen zu gehen bereit sind, um ihre Privilegien zu verteidigen", heißt es dazu.

Als Gäste im "Salon Royal", der mit zwölf Dialogveranstaltungen die Theaterstücke "thematisch vertiefen und diskursiv erweitern" soll, werden in dem für die Landesausstellung renovierten historischen Festungsbau aus dem 16. Jahrhundert u.a. der kroatische Schriftsteller Slobodan Snajder, Moralphilosoph Dario Gentili und Politikwissenschafterin Ulrike Guerot erwartet.

Bei einem Pre-Opening am 8. Dezember (11 Uhr) soll eine Diskussion zwischen Literaturwissenschafterin Daniela Strigl, Philosoph Franz Schuh und den Programm-Verantwortlichen Anna Maria Krassnigg und Wolfgang Müller-Funk die zentralen Fragestellungen von "Bloody Crown" behandeln. Dazu werden "filmische und musikalische Interventionen" als Vorgeschmack auf die künftige Bespielung versprochen.