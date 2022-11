Postpartner in Felixdorf sperrt zu

Sinisa Radojkovic hat seinen Postvertrag gekündigt. Mit Ende dieses Jahres wird der Felixdorfer Postpartner somit schließen. „Durch Kürzungen der Postpartner-Vergütungen, hohe Energiepreise und die Teuerungswelle bleibt mir unter dem Strich nichts mehr zum Leben übrig“, sagt Radojkovic gegenüber der NÖN. Mit der Schließung wäre die nächste Anlaufstelle der Post in Sollenau. Laut ÖVP Felixdorf sei das undenkbar. „Wir fordern die Erhaltung des Postpartners, insbesondere für ältere Mitbürger sowie mobilitätseingeschränkte Personen durch eine monatliche Subvention der Gemeinde“, so die Partei.

Nach Offenlegung der Kostensituation durch den bestehenden Postpartner soll diese Förderung zwischen 1.850 und 2.000 Euro im Monat betragen. Die ÖVP erwirkte mit ihrem Anliegen nun eine außerordentliche Sitzung des Gemeinderates. Diese ist für den 16. November um 18.30 Uhr im Gemeindesaal anberaumt.

SPÖ-Bürgermeister Walter Kahrer bestätigt den Termin für die Gemeinderatssitzung. Er sei aber erstaunt darüber, dass sich Sinisa Radojkovic nicht persönlich an ihn, sondern an die ÖVP gewandt habe. „Ich habe natürlich ein großes Interesse daran, einen Postpartner in der Gemeinde zu haben“, meint der Ortschef, „wenn Herr Radojkovic aber nicht mehr möchte, dann müssen wir uns etwas Anderes überlegen.“

Radojkovic hat die Post 2014 übernommen und führt gleichzeitig noch eine größere Filiale in Bad Vöslau. Auch dort hat er bereits um Subvention angesucht.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.