Autofahrer empört: Wendemanöver kostete 399 Euro

Als ein Wiener Neustädter Post von der Firma „Zupf di“ bekam, staunte er nicht schlecht. Sekunden später wurde aus dem Staunen Ärger: Wegen eines Wendemanövers auf einem Privat-Parkplatz gegenüber des Neuklosters wird ihm mit einer Besitzstörungsklage gedroht. „Ich habe meine Frau beim Neukloster aussteigen lassen, habe dann kurz umgedreht und bin weitergefahren. Ich habe ja nicht einmal dort geparkt“, klagt der Autofahrer sein Leid.

Aus dem Schreiben: Das Wendemanöver wurde dem Wiener Neustädter zum Verhängnis. Foto: NÖN

Dass es sich „nur“ um ein Wendemanöver mit der Dauer von einer Minute handelt, steht auch in dem freundlichen Brief von „Zupf di“ – einer Firma, die sich auf Besitzstörung spezialisiert hat – samt Beweisfoto, das offensichtlich von einem anderen Auto heraus gemacht wurde. 399 Euro soll der Wiener Neustädter bzw. seine Frau als Fahrzeugbesitzerin jetzt bezahlen, dann wird von einer Besitzstörungklage mit bis zu 1.000 Euro Kosten abgesehen.

Was der Wiener Neustädter auch machen wird. Denn rechtlich bleibt ihm kaum eine andere Wahl, wie der NÖN ein Wiener Neustädter Anwalt, der sich mit dem Fall beschäftigt, bestätigt: „Es ist gesetzlich geregelt, dass es keinen Unterschied macht, ob man dort eine halbe Stunde oder nur eine Minute steht.“ Man könne zwar vor Gericht gehen, allerdings stünden die Chancen schlecht, den Fall zu gewinnen, so der Anwalt, „und vor Gericht würde es dann zu viel höheren Kosten kommen“. Für den betroffenen Autofahrer ist der Fall klar: „Reine Abzocke! Ich hoffe, dass kein anderer Autofahrer in diese Parkfalle tappt.“

Seitens der Firma „Zupf di“ wird festgehalten, dass man nicht aus eigenem Antrieb handle, sondern ausschließlich nach Meldungen von Liegenschaftsbesitzern tätig werde, „wodurch wir in der Folge ganz gezielt den Besitz von Herrn und Frau Österreicher schützen“. Von „Abzocke“ könne man in diesem Fall nicht sprechen, vielmehr scheitere es in solchen Fällen zumeist an fehlendem Schuldbewustsein des Einzelnen.

