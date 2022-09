Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Überfall auf die OMV-Tankstelle in der Neudörfler Straße am Stadtrand von Wiener Neustadt in der Nacht von Montag auf Dienstag: Die Tat ereignete sich gegen 3 Uhr Früh, der Täter war mit einem Messer bewaffnet. Der Mann konnte allerdings nur 10 Minuten später im Zuge einer Alarmfahndung von der Polizei gestellt und verhaftet werden.

