Mit ORF-Meteorologe "Klimaenquete" in Wiener Neustadt

Lesezeit: 2 Min RN Redaktion NÖN.at

v.l.n.r.: Umweltstadtrat Norbert Horvath, Gerfried Koch (Klima- und Energiemodellregionsmanager Baden), Marcus Wadsak, Bürgermeister Klaus Schneeberger, Umweltministerin a.D. Maria Patek, Peter Eisenschenk (Bürgermeister Tulln), Infrastrukturstadtrat LAbg. Franz Dinhobl, René-Michel Krasser (Klima- und Energiemodellregionsmanager Wiener Neustadt)

Foto: Stadt Wiener Neustadt/Weller

D ie Stadt sowie die Klima- und Energiemodellregion veranstalteten am 23. September eine "Klimaenquete" in dee "Bibliothek im Zentrum" am FH-City Campus mit Vertretern aus Politik und Verwaltung sowie externen Experten.