„Aktion Mitmensch“ Wiener Neustadt feiert ihren 30er mit einer Lesung

„Die Gründung war sozusagen schleichend“, erzählt Max Huber, seit Anfang an im Vorstand der „Aktion Mitmensch“ in Wiener Neustadt. Nach dem Brandanschlag 1992 auf ein Asyl-Gasthaus in Gutenstein gab es ein spontanes Treffen von über 70 Personen in der Propstei. „Daraus entstand das ,Personenkomitee gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit' mit vielen prominenten Unterstützern wie zum Beispiel auch Michael Haneke“, erinnert sich Huber.

Im Mai 1993 wurde dann der Verein im Cafe „Wienertor“ gegründet, „weil wir eine große Veranstaltung planten und das ging besser als Verein.“ Das „Solidaritätsfest für ein friedliches Zusammenleben in Österreich“ in der Schulgasse, wo Albert Janetscheck gelesen hat und verschiedene Musikgruppen auftraten, war dann auch ein voller Erfolg. Huber: „Wir waren der Hit, weil wir Piestinger Bier vom Fass ausschenkten.“ Auch die Veranstaltung „Heimat ohne Hass“ nach der Briefbombenserie am Hauptplatz war ein toller Erfolg.

In den nachfolgenden Jahren folgten viele Menschen dem Ruf der Aktion Mitmensch und wurden Teil des Vereines von „Gründervater Charly Zauner“. Im Vorstand sind heute immer noch zwei Gründungsmitglieder, nämlich Max Huber und Inge Panzenböck. Und warum bleibt man so lange bei der Sache, wo so viele aufgehört haben? Huber: „Weil es notwendig ist!“ Nachsatz: „Ich habe gelernt, wenn es wirklich eine Krise gibt, ist die Bevölkerung unheimlich solidarisch, das hat man auch bei der Immigrationwelle 2015 gesehen.“ Außerdem entstünden durch die lange Arbeit für den Verein viele Freundschaften, „die halten und gegenseitig stützen“.

Die Präsidentin des NÖ-Pen-Clubs, Cornelia Schäfer Foto: Cluadia Prieler, Claudia Prieler

Die Lesung als Jubiläumsveranstaltung entstand in Zusammenarbeit von Bibliothek im Zentrum, dem PEN-Club NÖ und der Aktion Mitmensch. Pen-Club Präsidentin Cornelia Schäfer schenkt dem Verein gemeinsam mit Burgschauspieler Cornelius Obonya die Lesung aus berühmten Tagebüchern von 1933 bis 1945. Der Bogen spannt sich dabei von Anne Frank, Stefan Zweig, Bertolt Brecht bis zu Joseph Goebbels und vielen mehr. „Durch dieses ,Nebeneinander-Stellen' vollkommen unterschiedlichster Lebenswelten und persönlicher Erfahrungen zeichnet sich ein breitgefächertes und gleichzeitig tiefgründiges Gesamtbildnis des Zeitgeschehens“, so die Aktion Mitmensch.

Burgschauspieler Cornelius Obonya liest zugunsten des Vereins Entwicklungshilfeklub, der Projekte in Afrika, Asien und Lateinamerika unterstützt. Foto: Tim Garde, Tim Garde

Der Abend unter dem Titel „Lebenswelten - Lesung aus Tagebüchern 1933 - 1945“ findet am 13. November in der Bibliothek im Zentrum statt. Musik: Frizz Fischer. Beginn ist um 19 Uhr. Eintritt: freie Spenden, die an den Verein Entwicklungshilfeklub gehen und für Projekte in Afrika, Asien und Lateinamerika verwendet werden.