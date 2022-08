Charity-Tour in Lichtenwörth: Ausfahrt für Kevin

Werbung

Kurz vor Weihnachten im Jahr 2014 hatte Kevin Broglio einen schweren Unfall und ist seither vom Hals abwärts gelähmt. Seine Mutter Doris pflegt Kevin nun rund um die Uhr mit viel Liebe und Leidenschaft. Diesen Einsatz unterstützt der Verein „Adventfenster“ rund um Harald Richter gerne mit einer Vespa, Piaggio und Roller Charity-Tour durch die Bucklige Welt.

Treffpunkt ist am Sonntag, dem 4. September, um 9.30 Uhr am Hauptplatz, danach geht es Richtung Schwarzenbach, ehe man gegen 12 Uhr wieder in Lichtenwörth zum Feuerwehrfest ankommt.

