Miesenbacher Gasthaus wird geschlossen

Die Küche wird künftig öfter kalt bleiben: Nach über 70 Jahren wird der Gasthausbetrieb im Börsenhof Hornung mit 2. November eingestellt. Den Gästen steht künftig aber weiterhin noch das Angebot der Frühstückspension zur Verfügung.

Hintergrund ist die angespannte Personalsituation, wie Junior-Chef Robert Hornung sagt: Es sei immer schwieriger geworden, Mitarbeiter für die Gastronomie zu finden. „Ein Familienbetrieb, dessen Familienmitglieder großteils nicht mehr körperlich in der Lage sind, bei Stresssituationen notfalls auszuhelfen, gerät in Probleme. Speziell, wenn immer weniger Personal bereit ist, an Wochenenden, Feiertagen und am Abend zu arbeiten“, so Hornung.

Betrieb mit langer Tradition

Der Familienbetrieb blickt auf eine stolze Geschichte zurück: Nach dem Zweiten Weltkrieg eröffnete die Familie Hornung in ihrem Betrieb, der seit über 100 Jahren im Familienbesitz ist, das Gasthaus Hornung. Im Lauf der Jahrzehnte wurde das Haus immer weiter ausgebaut und von Generation zu Generation weitergegeben. Im Jahr 1993 wurde aus dem Gasthaus Hornung der Börsenhof Hornung, der seitdem viele Stammgäste gewonnen hat.

